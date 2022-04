Recupero flash per un difensore del Milan. A disposizione di Pioli già contro la Fiorentina?

Il terzino del Milan Alessandro Florenzi è stato operato settimana scorsa al menisco del ginocchio sinistro e, i normali tempi di recupero, prevedevano il suo rientro per le ultimissime gare della stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport però, Florenzi starebbe lavorando duramente per stringere i tempi e vuole essere a disposizione di Stefano Pioli già per le prime gare di maggio.

Il suo ritorno in campo potrebbe coincidere con la sfida contro la Fiorentina a San Siro, in programma proprio il 1° maggio. Ad oggi, però, questa rimane solo un’ipotesi.