Reggiani a FN: “Il caso Gattuso influirà sull’umore dei giocatori, chiunque verrà al suo posto sarà sempre un sostituto. Quarta? Al momento non può giocare nella Fiorentina”

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, un’altra questione importante in casa Fiorentina è quella legata ai giocatori che rimarranno e a quelli che invece partiranno. Milenkovic e Pezzella, ad esempio, sono dei dubbi da sciogliere di qui alle prossime settimane per capire se potranno contribuire ancora alla causa viola oppure no. Anche di questo, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con l’intermediario di mercato Ivan Reggiani:

Molti giocatori avevano manifestato entusiasmo per l’arrivo di Gattuso e alcuni di quelli che apparivano in bilico sembravano essersi convinti a rimanere. Adesso invece i tifosi della Fiorentina devono preoccuparsi sotto questo punto di vista?

“Adesso è cambiato il mondo, una notizia come quella di Gattuso influisce fortemente sull’umore dei giocatori che vedono la propria società fare ancora una volta un passo falso. Tutto ciò fomenta lo sciacallaggio, con i procuratori dei talenti viola che sicuramente approfitteranno di questa situazione per cercare di alimentare il mercato dei propri assistiti. Chiunque sarà il sostituto di Gattuso, sarà sempre e soltanto un sostituto. La credibilità del progetto ormai è caduta”.

E’ ancora in bilico il futuro di Pezzella, che ha delle offerte ma alla fine potrebbe rimanere. In tal caso la Fiorentina farebbe bene a puntare ancora su di lui?

“Pezzella è un giocatore di prima fascia, ma il suo problema è la poca continuità e la scarsa affidabilità dal punto di vista mentale. Ha collezionato tante espulsioni e falli stupidi, e questa è la più grande preoccupazione che ho su di lui. Se ritrova serenità il giocatore non si discute. Martinez Quarta invece è un giocatore di grande prospettiva ma ad oggi non può giocare nella Fiorentina, ha bisogno di farsi le ossa in un altro club. Al momento ha troppa irruenza e questo diventa un grande limite per un giocatore, ma potrà sopperirvi andando a giocare in una squadra minore dove fare minutaggio”.