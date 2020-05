Reggiani a FN: “La soluzione migliore per la panchina della Fiorentina è il ritorno di Paulo Sousa. In alternativa Stramaccioni o Spalletti”

Un tema sicuramente importante in casa Fiorentina è quello dell’allenatore, nell’eterno dubbio riguardante la conferma o meno di Beppe Iachini. Anche di questo la nostra redazione ha parlato con l’intermediario di mercato Ivan Reggiani:

Questione Iachini: Commisso aveva detto che lo avrebbe confermato se il campionato non fosse ricominciato. Ma cosa succederà adesso che la Serie A sembra poter ripartire?

“Iachini è una persona straordinaria, ma fin dal suo arrivo l’ho visto come un traghettatore. Se si vogliono fare le cose per bene, come Commisso ha dimostrato di voler fare, occorre un allenatore di uno spessore diverso. Con questo non voglio dire che Iachini non abbia le capacità per fare l’allenatore, ma stiamo parlando della Fiorentina, una squadra ambiziosa e dalla grande storia. Io per la Fiorentina vedrei bene un allenatore che abbia un DNA internazionale, perchè i viola devono puntare alle coppe e non possono permettersi di fare altri anni senza. In questo momento la mia idea sarebbe quella di riportare a Firenze Paulo Sousa, che secondo me è l’ultimo ad aver fatto cose straordinarie. Oppure un allenatore come Stramaccioni, che ha avuto una bella esperienza in Iran e può dire ancora tanto. L’alternativa a questi due potrebbe essere il solito Spalletti, ma sappiamo tutti che è molto complicato. Sono questi i tre nomi che secondo me potrebbero fare al caso della Fiorentina”.

Sono giorni frenetici per quanto riguarda il tema stadio, perché sembra vicino l’accordo per costruirlo a Campi. Come valuta l’atteggiamento di Commisso in questo senso? Pensa che alle parole farà corrispondere i fatti?

“L’atteggiamento è corretto, Commisso ha dimostrato di essere un imprenditore “con le palle”. Ha dimostrato di essere in grado di fare calcio “futuribile”, e lo vediamo dal centro sportivo già in costruzione che è una qualcosa di importantissimo per l’immagine della società. Lo stadio a Campi è perfetto, siamo vicini all’uscita dell’autostrada; andranno fatti degli interventi urbanistici, ma la zona è la migliore possibile. L’accordo è vicino se non già sottoscritto anche con i proprietari dei terreni. Con lo stadio nuovo potrebbe nascere un’epoca unica per la storia della Fiorentina”.