Reginaldo a FN: “La Fiorentina ora è pronta a fare tutto un altro campionato, ci vuole tempo con chi arriva da altre realtà. I viola devono tenersi stretti Italiano a lungo”

La Fiorentina si trova costretta a dover recuperare punti in campionato dopo una prima parte di stagione non convincente sotto tanti punti di vista. Per parlare dell’attualità viola Fiorentinanews.com ha voluto interpellare in esclusiva un ex attaccante gigliato rimasto molto legato a questi colori, ovvero Reginaldo Ferreira da Silva, il quale ha giocato a Firenze soltanto una stagione, ovvero quella 2006/207 con Cesare Prandelli in panchina, segnando e facendo divertire i tifosi.

Reginaldo, la Fiorentina è partita a rilento in questa stagione e ha perso tanti punti, anche se in Europa sembra aver ingranato. Da che dipende secondo lei questo andamento dei viola? E dove ritiene che possa arrivare la Fiorentina? “Innanzitutto penso che quando ti trovi a cambiare cambi un po’ di nuovi interpreti serva tempo per applicare tutti gli schemi mettere in campo. Torreira ad esempio faceva tanto per la squadra, e il gioco di Italiano veniva favorito. La squadra sostanzialmente però è quasi la stessa e ora si stanno riprendendo. Hanno fatto un po’ fatica all’inizio però secondo me da qua alla fine possono dire la loro con chiunque giocherà, e me lo auguro perché la Fiorentina se lo merita e anche il mister Italiano che è molto bravo. La Fiorentina non deve lasciar andar via un allenatore così perché è uno che lavora veramente bene sul campo. È uno che fa giocare bene la squadra e il pubblico di Firenze se lo merita”.

Come giudica il lavoro complessivo della società viola fino ad ora? I rinforzi arrivati in estate la convincono o si poteva fare ancora meglio?

“Si vede tutto quello che sta facendo la società, come i nuovi campi di allenamento e il centro sportivo. Per una squadra come la Fiorentina vuol dire tanto, è tanta roba veramente. Io mi auguro che possa fare dei grandi campionati più a lungo che può che può e faccia arrivare in Italia tanti campioni. La Fiorentina è conosciuta come una grande squadra in tutto il mondo, e a tutti fa piacere vestire la maglia viola. Secondo me i rinforzi arrivati sono validi per la Serie A. È ovvio che ci vuole un po’ di tempo per i giocatori che arrivano da altri campionati, però ritengo che siano stati dei buoni acquisti e che la Fiorentina possa fare da ora in poi tutto altro campionato, e me lo auguro perché io tifo viola tutta la vita”.