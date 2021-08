Regista o no? Il tempo della verità, sta per arrivare

Finito il ritiro della Fiorentina in Val di Fassa, è tempo di fare un bilancio di metà mercato per Italiano e il comparto dirigenziale viola.

Come sottolinea Calciomercato.com, già nell’ultima conferenza stampa dalle Dolomiti, il tecnico ha lasciato intendere alcune esigenze, come quella di riabbracciare i nazionali e quella di avere a disposizione cinque esterni (o quattro più un giovane). Ma ancora, e pericolosamente, non si parla del regista.

Possibile che basti Pulgar, con uno fra i giovani Bianco e Krastev da alternativa? Il cileno gioca in quel ruolo nella Roja, in mezzo a Vidal e Aranguiz, con risultati eccellenti, ma alla Fiorentina i suoi due scudieri non ci sono, e il gioco richiesto da Italiano è differente.

I prossimi giorni saranno importanti per capire se Pulgar potrà essere davvero il primo degli 11 registi teorizzati dall’allenatore ex Spezia e Trapani.