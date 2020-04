Regista o trequartista? Dipende dall’allenatore e dal modulo. Intanto ecco i nomi che potrebbero fare al caso della Fiorentina

Che alla Fiorentina serva un centrocampista di livello è fuori discussione. Amrabat è un ottimo rinforzo e sarà il titolare insieme a Castrovilli, ma ci sono altre caselle da riempire. D’altronde Pulgar non ha entusiasmato, Badelj ha già le valigie in mano e Duncan somiglia più a un’ottima alternativa che a una pedina irremovibile. Quanto a Benassi potrebbe rimanere nel ruolo di seconda scelta con una buona propensione al gol, che non fa mai male. Ma che tipo di giocatore dovrà cercare Pradè? Dipende tutto da chi sarà l’allenatore della Fiorentina e soprattutto da quale modulo verrà utilizzato. Un 4-3-3 o un 3-5-2 richiederebbero l’arrivo di un regista importante, mentre un 4-2-3-1 o 4-3-1-2 prediligerebbero la presenza di un trequartista che a oggi manca. In quest’ultimo caso i nomi si sprecano: Paquetà, Bonaventura (che va in scadenza), Malinovskyi, fino ad arrivare ai già corteggiati De Paul e Nainggolan. Più complessa la situazione per quanto riguarda il regista: il nome più caldo negli ultimi tempi è stato quello di Tonali, ma il giocatore sembra davvero destinato a vestire la maglia della Juventus. Restando in Italia le ipotesi potrebbero essere piuttosto Locatelli o Mandragora, giovani di prospettiva ma che non infiammerebbero di certo l’ambiente. Molto dipenderà anche da quanto Commisso vorrà investire in quel ruolo, in relazione anche ad altre eventuali operazioni per un difensore o un attaccante. Il tutto, comunque, sarò un’ovvia conseguenza di colui che siederà sulla panchina viola. In base all’allenatore, che sia Iachini o uno nuovo, e al modulo adoperato, si muoverà il mercato della Fiorentina.