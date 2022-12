Ci sarà ancora Sofyan Amrabat al centro del campo per il Marocco, che alle 16 affronterà la Croazia per la finale del terzo e quarto posto ai Mondiali in Qatar. Il ct Regragui non rinuncia dunque al centrocampista della Fiorentina, titolare per la settima volta delle sette gare disputate dal Marocco:

Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah; Sabiri, El Khanouss, Amrabat; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.