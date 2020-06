Renzi e una ‘citazione bianconera’: “Questo è il paese dell’invidia, in cui Allegri vince cinque scudetti di fila e i commentatori lo criticano per il gioco”

Il senatore fiorentino e leader di Italia Viva Matteo Renzi nell’introduzione del suo nuovo libro La mossa del Cavallo ha sviscerato anche una citazione calcistica alquanto…bianconera: “Questo è il paese dell’invidia, in cui mister Max Allegri vince cinque scudetti di fila e i commentatori lo criticano perché secondo loro il gioco non è sufficientemente spettacolare. Quello in cui, se uno ha successo, ci si domanda «chissà cosa c’è dietro». Chiedetevi piuttosto che cosa c’è davanti a voi. Vi attende un mondo ricco di opportunità incredibili e impensabili”.

