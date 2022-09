Renzi: “La Fiorentina deve tornare ai livelli che le spettano. Scudetto? Se capita non mi offendo, ma quest’anno…”

A Telelombardia ha parlato il politico e tifoso viola Matteo Renzi. Queste le sue parole sulla sconfitta contro il Bologna della Fiorentina:

“Con gli arbitri non mi posso arrabbiare, perché anche io sono un ex arbitro. Diciamo però che ho vissuto lunedì migliori. La sconfitta a Bologna proprio non ci voleva. Credo che questa squadra debba tornare ai livelli europei che le spettano e spero si possa eguagliare la Roma dello scorso anno in Conference. L’ultima volta che siamo stati in Champions ero sindaco, mi ricordo la trasferta contro il Liverpool. Fu un’emozione pazzesca. Io sono nato nel 1975 e non ho mai visto vincere lo scudetto alla Fiorentina: se capita, non mi offendo. Ma non credo questo sia l’anno giusto”.