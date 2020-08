Renzi: “Qualcuno non ha ancora capito che il Franchi non è gli Uffizi. Il mio emendamento farebbe il bene non solo di Firenze, ma di tutta Italia”

Il senatore di Firenze e leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato a Radio Toscana: “Situazione covid? Bisogna dare priorità a scuola e lavoro. Il 14 settembre dobbiamo essere in grado di rimettere i ragazzi nelle aule. Questo è più importante delle elezioni del 20 settembre. Stadio? Io sono un grande tifoso della Fiorentina, ma non ho fatto l’emendamento solo per questo motivo. Il motivo che c’è dietro è che ci sono centinaia di milioni di euro che i privati, facendo gli stadi, metterebbero sul territorio italiano e nel nostro caso fiorentino. Privarsi di questa opportunità in un periodo di tale crisi secondo me è assurdo. Se c’è l’autorizzazione del Comune siamo a cavallo, senza dover aspettare anche la sovrintendenza. Questo emendamento permetterebbe a tutte le squadre che vogliono fare lo stadio di poterci riuscire, con conseguente aumento dei posti di lavoro che aiuterebbe un sacco di persone bisognose. Franchi? Bene la torre, bene le scale, ma bisogna capire che lo stadio non è gli Uffizi. Dunque, intervenire sul Franchi rendendolo comunque bello ma in modo moderno sarebbe una cosa giusta da fare. Il mio emendamento farebbe il bene non solo dei fiorentini, ma di tutti gli italiani, e chi dice il contrario se ne deve prendere le responsabilità”.

