Renzi: “Tutti noi stiamo con Rocco. Stadio? Sul Franchi devono esserci le stesse regole di San Siro, non può esserci un vincolo che renda impraticabile il restyling”

Matteo Renzi, ex Sindaco di Firenze e Presidente del Consiglio, oggi senatore e leader di Italia Viva, ha presentato a Palazzo Strozzi il suo nuovo libro, “La mossa del cavallo“. Nell’occasione, il tifoso della Fiorentina ne ha approfittato anche per parlare del capoluogo fiorentino e delle polemiche relative allo stadio del club viola: “Non do consigli a Nardella, ma sono senatore di Firenze: Dario ha un suo stile, profondamente diverso dal mio. Sono il Sindaco e il Consiglio comunale che decidono dove si fa lo stadio. La Fiorentina? Intanto un in bocca al lupo a Rocco Commisso, che domani festeggia il suo primo anniversario fiorentino. Lo abbiamo accolto con entusiasmo e partecipazione, tutti noi stiamo con Rocco e la Fiorentina. C’è una cosa da fare subito e ne ho parlato con Spadafora qualche giorno fa: nel decreto Semplificazione abbiamo chiesto e ottenuto che ci sia un pezzo sui temi dello Sport. Ovvero che ci deve essere normata la disciplina sui vincoli degli stadi. Non posso accettare che si butti giù San Siro, ma che si dica che il Franchi non si può buttare giù. In Parlamento chiedo a tutte le forze politiche di disciplinare allo stesso modo la questione degli stadi. Sul Franchi devono esserci le stesse regole di San Siro. La mia opinione è che non possa esserci un vincolo architettonico tale da rendere impraticabile la proposta di restyling del Franchi“.

