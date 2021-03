Repice: “Prandelli? Fossi in Commisso gli proporrei almeno un quadriennale. La Roma prenderà o Vlahovic o Belotti in estate”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista sportivo della RAI Francesco Repice, intervenendo anche sulla gara tra Fiorentina e Roma di stasera. Queste le sue parole: “Stasera mi aspetto una Roma impaurita e timorosa. Fossi in Commisso rinnoverei il contratto di Prandelli per almeno altri quattro anni. Per sviluppare un progetto è il migliore e sa fa crescere i giovani come nessuno. La Roma per l’attacco prenderà uno tra Vlahovic e Belotti“.