Repubblica: 80 milioni per Vlahovic

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Martinez Quarta il maratoneta di Italiano“.

A pagina 19 viene ripreso il tema della prima: “Infaticabile Quarta corsa e concretezza per il calcio di Italiano“. Sottotitolo: “Il difensore è cresciuto ed è diventato un punto fermo della Fiorentina È il giocatore che fa più chilometri e la coppia con Milenkovic funziona”. In taglio basso invece una notizia di mercato: “L’Arsenal vuole Vlahovic a gennaio: pronti 80 milioni”. All’interno del pezzo leggiamo: “Secondo il Sun il giocatore viola è l’obiettivo principale per il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta“.