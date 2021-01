Repubblica: Arrivano le scuse

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, troviamo questo titolo sulla disfatta di Napoli: “Crollo Fiorentina, Prandelli si scusa: ‘Mi dispiace, non mi era mai successo’“. A pagina 12 viene ripreso il tema della prima: “Viola umiliati, Prandelli deluso: “Chiedo scusa”. Sottotitolo: “Fiorentina sconfitta (6- 0) con il Napoli. Squadra confusa e mai in partita giocatori sotto tono e fuori ruolo. Pradè: ” Io il primo responsabile”. A pagina 13 invece troviamo le pagelle “Milenkovic &co. un vero disastro”.

