Repubblica: Borja Valero titolare e un attacco stellare

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 8, l’apertura sulla Fiorentina è per un articolo intitolato: “Sfida da brividi Ribery e Callejon adesso tocca a voi”. Sottotitolo: “Prandelli punta sui due giocatori di maggiore esperienza per vincere “Possiamo anche giocare male, ma voglio assolutamente i tre punti”. Sulla probabile formazione invece in campo stasera, leggiamo: “Borja Valero titolare e un attacco stellare per ritrovare il gol”. Articolo che inizia così: “Una partita da vincere a tutti i costi in cui la novità principale dovrebbe essere la prima da titolare in campionato di Borja Valero al posto di Pulgar“.