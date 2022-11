Repubblica: Caro Nico, ora rischi grosso

Su Repubblica, edizione locale, c’è spazio per la Fiorentina già in prima pagina: “Fiorentina in casa della Samp caccia al poker senza Gonzalez”. A pagina 12 in taglio alto: “Viola con la Samp per non fermarsi e tentare il poker” e in sommario: “La Fiorentina (oggi alle 15) cerca a Genova la quarta vittoria consecutiva tra Conference e campionato. Ritorna Amrabat, Jovic nel tridente”. A pagina 13: “Gonzalez ancora ko, adesso il mondiale è davvero a rischio”.