Repubblica: Castrovilli pressato dall’Inter, ma Commisso non ci sta

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pulgar e Ghidotti positivi. In isolamento per il virus”. All’interno viene ripreso il tema della prima: “Viola, altri due positivi al Covid Pulgar e Ghidotti in isolamento”. A pagina 14 leggiamo anche un pezzo sul mercato: “Castrovilli e Pezzella gli intoccabili di Rocco Il futuro parte da loro“. Sommario: “Per il centrocampista l’Inter in pressing. Ma Commisso pensa di prolungare il contratto fino al 2025: le altre trattative”.

