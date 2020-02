Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, ampio spazio in chiave Fiorentina, viene dato alla questione stadio: “La chiusura totale di Commisso Verso l’addio al nuovo stadio”. Sottotitolo: “Rocco non convinto di Mercafir, Franchi e Campi. Strategia per piegare Nardella?”. Nelle pagine sportive invece leggiamo: “L’ora di Badelj il futuro è in bilico”. E ancora: “Fedelissimo di Montella, meno spazio con Iachini In prestito, dovrà convincere i dirigenti viola”.