In prima pagina su Repubblica questa mattina si legge: “Fiorentina, derby a Empoli. Italiano: Noi siamo pronti”. E a pagina 10: “Viola senza tregue. Missione a Empoli per correre ancora”, mentre in basso: “La ricetta di Zanetti: pressing, coraggio e attacco a sorpresa”. A pagina 11 il mercato: “Assalto a Barak, accordo a un passo. Le mosse in difesa”