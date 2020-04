Repubblica: E ora c’è chi vuol chiudere la sua carriera nella Fiorentina…

In prima pagina, nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Caceres: “Penso sempre a chi sta lottando contro la pandemia“. A pagina 8-9 l’intervista al difensore viola, intitolata così: “Caceres: “Vorrei chiudere la mia carriera nella Fiorentina”. E ancora: “Allenarsi a casa non è facile, ma quando torneremo in campo devo farmi trovare pronto. Mi manca tanto la mia famiglia, spero di riabbracciarli presto. Due settimane fa ho festeggiato il mio compleanno, per fortuna c’è la tecnologia…”.