Repubblica: Fiorentina, le scelte forti per il futuro

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica troviamo questo titolo: “Fiorentina, i giorni di Iachini. E le scelte forti per il futuro”. All’interno dell’inserto leggiamo: “I giorni cupi di Iachini Il futuro resta in bilico”. Sottotitolo: “Confronto con la società delusa dopo Roma Sarri, un traghettatore o ancora fiducia a tempo”. Presente anche un editoriale intitolato: “Le scelte forti per un futuro finalmente ambizioso”.

0 0 vote Article Rating