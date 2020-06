Sull’edizione fiorentina di Repubblica c’è spazio per la squadra viola in apertura: “La Fiorentina all’Olimpico, Iachini sogna il colpaccio“. A pagina 10: “Viola d’attacco contro la Lazio serve una squadra che sappia osare“. In taglio basso: “Il messaggio Commisso bloccato a New York: ”Con il cuore sono con voi“. A pagina 11 la probabile formazione: “Milenkovic per fermare Immobile e in attacco c’è l’ipotesi Cutrone“.

