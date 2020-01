Repubblica: Iachini lancia il nuovo arrivato

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo questo titolo dedicato alla partita di questo pomeriggio dei viola: “Coppa Italia, Iachini lancia Cutrone”. A pagina 10 invece c’è: “Fiorentina impresa cercasi. Iachini ci crede”. Sottotitolo: “Oggi al Franchi ( ore 15) contro l’Atalanta in palio il passaggio ai quarti Nove mesi dopo la delusione, i viola ritrovano Gasperini nel torneo”. A pagina 11 leggiamo: “Cutrone sì, Chiesa in panchina. E in porta tocca a Terracciano”. Sommario: “Pochi cambi rispetto a domenica. Commisso in tribuna. Mercato: c’è Duncan nel mirino”.