Repubblica: Iachini, Prandelli e un dettaglio non di poco conto…

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, grande spazio sulla Fiorentina viene dato a: “La sfida più dura in mezzo alla crisi I viola alla svolta”. Sottotitolo: “Tra 24 ore la Fiorentina sarà di nuovo in campo con la Juve, col pensiero rivolto alla classifica e la voglia di riscattarsi dopo un periodo nerissimo”. Sommario: “Ronaldo e Morata sono in grande forma e per la prima volta la squadra vedrà Chiesa tra gli avversari”. In altra pagina è invece presente un editoriale, a firma Benedetto Ferrara, intitolato: “L’unica strada per rialzarsi è riuscire ad ammettere gli errori”. Pezzo che inizia così: “Prandelli alla fine è tornato al difensivismo concettuale, ma è bene non dimenticare che il suo predecessore aveva Chiesa, dettaglio non di poco conto”.