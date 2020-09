Repubblica: Il centrocampo della Fiorentina cambia volto

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica questa mattina è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Tocca ad Amrabat Il centrocampo cambia volto”. Sottotitolo: “L’esordio in viola sabato a Milano contro l’Inter Con lui aumentano le alternative per Iachini”. Articolo che inizia così: “Le buone notizie per il tecnico Iachini sono almeno due. La prima: il lieve acciacco di capitan Pezzella è stato superato e l’argentino è pronto a riprendersi il posto da titolare in difesa insieme a Milenkovic e Caceres. La seconda: a San Siro, sabato sera contro l’Inter di Conte, debutterà con la maglia viola il nuovo acquisto Sofyan Amrabat“.

0 0 vote Article Rating