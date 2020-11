Repubblica: “Il Franchi non si tocca” arriva un altro appello

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo: “La Fiorentina non segna più. Solo amarezze per Prandelli“.

A pagina 7 viene affrontato il tema stadio: “Il Franchi non si tocca”. L’appello dell’Icomos a Franceschini e Nardella”. L’ente consultivo dell’Unesco manda due lettere al ministro per i Beni culturali e al sindaco: “È un’opera iconica, che deve restare integra”.

Sul match di ieri troviamo a pagina 10: “Sempre più giù Un’altra sconfitta senza storia”. Sottotitolo: “Al Meazza viola mai in partita. E adesso la vittoria manca da un mese 400 i minuti senza gol. Prandelli: “Difficile segnare se non vai in area”. Infine le pagelle: “Castrovilli e Ribery solo pochi lampi”.