Repubblica: Il gelo dello staff

Sull’edizione locale di Repubblica l’attenzione è ancora sulla questione del rinnovo di Italiano, che coinvolge anche il suo staff. Così il titolo in prima pagina: “In stallo il contratto di Italiano che vuole confermare il suo staff”. A pagina 13 in taglio alto: “Ingaggio, contratto e soprattutto staff tecnico, le condizioni di Italiano” e in sommario: “Gelo sulla trattativa con la Fiorentina, l’allenatore non vuole rinunciare al suo entourage. Chi sono i collaboratori e perché sono importanti”.