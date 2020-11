Repubblica: Il mondo ribaltato di Prandelli, cosa cambia nella Fiorentina

In prima pagina nell’edizione di Firenze de La Repubblica leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Prandelli, cosa cambia nel mondo viola“. A pagina 15 troviamo poi l’articolo: “Chi sale e chi scende Il mondo ribaltato di mister Prandelli“. Sommario: “Con il nuovo tecnico cambiano le gerarchie tra ruoli differenti, rilanci e moduli da ridisegnare”. Articolo che inizia così: “Chi scende e chi sale, quando si insedia un nuovo allenatore? In teoria, dopo un esonero e l’arrivo del tecnico scelto dalla società per dare una scossa al gruppo, tutti ripartono da zero”.

0 0 vote Article Rating