Sulla Repubblica in edicola questa mattia troviamo in prima pagina il titolo viola: “Peccato Fiorentina un’altra sconfitta. Italiano: “Noi bravi””. A pagina 10: “Vince Cuadrado. Peccato Fiorentina un’altra sconfitta”. In taglio basso: “La solitudine di Vlahovic e le domande di Italiano ancora in cerca di risposte”. A pagina 11: “Tutti gli occhi su Dusan, una partita di rabbia”.