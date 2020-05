Repubblica: “Non ci resta che Campi”

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, in prima pagina leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Nuovo stadio “Non ci resta che Campi”. All’interno del fascicolo viene ripreso il tema della prima: “Stadio, il sogno americano tra dubbi e illusioni “Non ci resta che Campi”. Sottotitolo “Il nuovo impianto è stato presentato come il grande obiettivo di Commisso: ma a New York ora non pensano né all’area Mercafir né al restyling del Franchi. Resta solo la terza ipotesi”.

