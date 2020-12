Repubblica: Pessina smentisce l’Università di Firenze

Sull’edizione locale di Repubblica si parla del match di oggi ma anche della querelle stadio, in prima pagina: “Prandelli, messaggio alla squadra: ‘Con il Verona voglio continuità'”. A pagina 7 l’analisi sulla questione stadio: “Ma il Franchi è a rischio? Pessina smentisce l’università” e in sommario: “La perizia in mano al Comune parla di ‘lavori urgenti per la sicurezza’ mentre per il soprintendente l’impianto è ‘estremamente ben conservato'”. A pagina 23 ancora le parole di Prandelli: “Avanti a piccoli passi la Fiorentina ci prova: ‘Voglio continuità'” e in sommario: “Dopo la bella prestazione con il Sassuolo il tecnico vuole vedere una crescita. Difesa a tre, la conferma di Venuti, Ribery accanto a Vlahovic”.

