Sull’edizione locale di Repubblica c’è spazio per la Fiorentina a pagina 15: “Iachini cambia marcia più coraggio in attacco con la carta Ribery” e in sommario: “Il tecnico viola studia le novità per il possibile ritorno in campo Decisivo il rientro del francese da schierare come trequartista”. Di spalla: “Bigica ai saluti, rinnova Pradè”.