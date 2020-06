Repubblica: Ribery, ma graduatalmente

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, questa mattina sulla Fiorentina, troviamo un articolo intitolato: “Aspettando Ribery Chiesa e Vlahovic per ripartire”. Sottotitolo: “Iachini lunedì contro il Brescia conferma il 3-5-2 Per non forzare il francese sarà inserito gradualmente”. Articolo che inizia così: “Dunque, dove eravamo rimasti? Tra meno di una settimana la Fiorentina tonerà in campo, in un Franchi deserto, per riprendere un viaggio che si era fermato al pareggio contro l’Udinese di inizio marzo”.