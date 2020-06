Repubblica: Tocca all’uomo senza gol

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 13 è presente stamani un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Tocca a Cutrone l’uomo senza gol vuole ripartire”. Sottotitolo: “Ancora non ha segnato in serie A con la maglia viola L’occasione per sbloccarsi con Vlahovic squalificato”. Articolo che inizia così: “La Fiorentina aspetta i gol di Cutrone che ancora non è riuscito a segnare con la maglia viola in campionato. Per ora solo una rete, a gennaio, nel giorno del suo debutto in Coppa Italia contro l’Atalanta battuta per 2-1. Da allora in serie A ha collezionato nove presenze, cinque volte è partito titolare e quattro dalla panchina”.

