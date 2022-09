Repubblica: Tre uomini per rilanciare la Fiorentina

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 12 l’apertura sulla Fiorentina è per: “Milenkovic sorride la lesione non è grave E intanto Castrovilli corre con il pallone”. Sommario: “Il serbo salterà le prossime due partite di campionato e Conference e poi sarà valutato di nuovo. La Figc apre un’inchiesta per i cori antisemiti degli juventini”.

In taglio basso invece leggiamo: “Dodô, Amrabat, Sottil tre uomini in fuga per rilanciare i viola”. Uno sguardo verso i giocatori più in forma della squadra in una settimana che si preannuncia importante per la Fiorentina.