Repubblica: Un cambio per uscire dalla nebbia nella terra di nessuno

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica, a pagina 11 in apertura è presente un articolo sulla Fiorentina intitolato: “Commisso non parla e prende tempo, Prandelli in attesa”. In taglio basso presente un editoriale a firma, Benedetto Ferrara dal titolo: “Un cambio per uscire dalla nebbia nella terra di nessuno”. In breve è anche presente: “L’emergenza coronavirus Callejon positivo e squadra nella ” bolla” Lo stop dell’Asl: niente nazionali per tredici”.

