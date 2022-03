Sull’edizione locale di Repubblica, c’è spazio per la Fiorentina in prima pagina: “Fiorentina, un punto da applausi”. Di spalla: “Sfrontati e anarchici. Così è possibile ribaltare le gerarchie”. A pagina 12: “Viola, un pareggio che somiglia a una vittoria. Italiano: ‘Ora c’è fiducia’”. A pagina 13: “Bentornato Castovilli, assist e sorrisi per ripartire”.