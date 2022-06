Resta aperta la strada per uno scambio Milenkovic-Pinamonti, ma la Fiorentina dovrebbe versare all’Inter un conguaglio economico

L’offerta di 50 milioni del PSG per il difensore dell’Inter Milan Skriniar coinvolge anche la Fiorentina. Tuttosport evidenzia infatti come il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic sia l’indiziato numero uno per prendere il suo posto in nerazzurro di casa a Firenze e per il quale cui il dg Piero Ausilio avrebbe già ottenuto dall’agente il sì per il trasferimento a Milano.

L’idea dell’Inter è quella di inserire nella trattativa con la Fiorentina il cartellino dell’attaccante Andrea Pinamonti, ma i club devono trovare un accordo sui due cartellini. L‘Inter valuta l’attaccante 25 milioni e quindi toccherebbe alla Fiorentina dare un conguaglio ai nerazzurro. L’affare non è ancora decollato ma si stanno studiando i presupposti per avviare l’affare.