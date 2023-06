Restyling delle punte in casa Gasperini: Zapata libera il posto a Nzola? E un ex viola è sul passo d’addio

Nell’orizzonte offensivo dell’Atalanta, si profilano importanti cambiamenti. La partenza delle due star colombiane, Luis Muriel e Duván Zapata, potrebbe essere imminente a seguito di una stagione complicata. Entrambi i giocatori, che hanno compiuto 32 anni, si avvicinano alla scadenza dei contratti nel 2024, e l’Atalanta potrebbe cercare di monetizzare prima di rischiare di perderli a parametro zero.

Il cambio della guardia dell’Atalanta potrebbe anche coinvolgere la Fiorentina per quanto riguarda l’acquisto del franco-angolano Nzola dello Spezia, un obiettivo di lunga data del club. Nzola, che è anche nel mirino della Roma, – riferisce L’Eco di Bergamo – potrebbe rivelarsi un sostituto utile per l’Atalanta, in particolare se entrambi i colombiani dovessero lasciare.

Nel frattempo, Zapata è finito nel mirino del Galatasaray. Nonostante questo, il giocatore colombiano ha anche suscitato l’interesse in Serie A, con il Genoa appena promosso che sembra interessato.