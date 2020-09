Retroscena Chiesa: La proposta (rifiutata) di una grande squadra inglese, che gli avrebbe permesso di lottare per Premier e Champions

Non solo Federico Chiesa vorrebbe lasciare la Fiorentina, ma rifiuta qualsiasi destinazione estera. Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che ad agosto l’attaccante ha rifiutato la proposta di una grande società inglese che gli avrebbe garantito di lottare per Premier e Champions e un ingaggio triplo rispetto a quello attuale. Per questo motivo adesso si guarda solo a quello che succederà in Italia, con la Juventus che torna in pole position.

