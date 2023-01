Riavvolgiamo il nastro: dove eravamo rimasti con la Primavera? I ragazzi di Aquilani attendono la capolista in zona play-off

Una prima parte di stagione un po’ sulle montagne russe per la Fiorentina Primavera, con la beffa del turno pre sosta in casa del Torino che non ha per il momento compromesso la sesta posizione, l’ultima in zona play-off. Per il resto i ragazzi di Alberto Aquilani hanno raccolto 20 punti in 12 gare e sono a -4 dal secondo posto della Juventus, con nel mezzo Torino, Frosinone e Sassuolo. Alla ripresa, nel turno della Befana di venerdì 6, ci sarà la capolista Roma da affrontare in casa: i giallorossi sono in testa a quota 29 e per il momento si sono dimostrati di gran lunga la squadra più competitiva. Un test complicato quindi per la formazione viola, che la scorsa stagione aveva fallito l’accesso ai play-off perdendo proprio a Trigoria.