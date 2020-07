RiberOui. La Fiorentina ritrova un altro giocatore. Resta solo un dubbio

Buone notizie per la Fiorentina in vista della prossima trasferta, importantissima, di campionato contro il Lecce. Cominciamo con Ribery che è stato ‘gestito’ contro il Verona e che sarà regolarmente in campo contro i salentini. Il francese ovviamente sarà titolare in questo delicato match.

A centrocampo ritorna a disposizione Duncan che ha scontato la giornata di squalifica domenica scorsa. Il dubbio è per Ghezzal: il franco-algerino è stato convocato per l’ultimo match giocato dai viola, ma non è in condizioni fisiche ideali e possiamo dire che è in dubbio anche in questa circostanza.