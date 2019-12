Arrivano i messaggi di saluti per l’ormai ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella anche da parte del fuoriclasse viola Franck Ribery. Questo il suo messaggio postato sui profili social: “Grazie Mister! E’ stato un piacere muovere i miei primi passi a Firenze con te e il tuo staff. Auguro tutto il meglio per il futuro a te e alla tua famiglia”.