Ribery: “Abbiamo fatto molto anche in inferiorità numerica. Io e Bonaventura, che gol! Senza paura contro l’Inter”

Prima gioia personale in questo campionato per l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery: “Sono contento per me, per la squadra – ha detto al sito ufficiale viola – perché eravamo anche in inferiorità numerica. Mi ha fatto piacere fare un gol. Dopo la mia rete è arrivata l’espulsione di Milenkovic e in nove contro undici è stato difficile per noi. Però siamo contenti di questo 1-1″.

Sempre sul gol: “Bonaventura è un grande giocatore, è stata una rete bella per me e per lui. Ora c’è l’Inter, è importante recuperare bene per questo match. Giochiamo in casa, dobbiamo giocare senza paura”.