“Ribery accantonato. Alla Fiorentina pochi gol, ma spesso ha espresso grandi prestazioni. Italiano? Non è detto che faccia bene anche a Firenze”

L’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato su Radio Bruno di due protagonisti del momento in casa Fiorentina:

“Ribery sembra che sia stato accantonato. Il rispetto ci vuole per tutti, però uno come lui può essere importante anche per lo spogliatoio. Un giocatore come Ribery rientra nei nomi dei grandissimi che hanno vestito la maglia viola, certo non ha brillato, però ha una grossa carriera alle spalle e grande personalità. È stato sottotono sotto l’aspetto dei gol, però ha fatto tanti assist e spesso ha espresso grandi prestazioni”

Poi su Italiano: “Con lo Spezia ha fatto un ottimo lavoro, spesso lo guardavo. Però non è detto che faccia bene anche a Firenze. Bisogna cambiare perché hai altri giocatori”.