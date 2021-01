Franck Ribery sta facendo di tutto per recuperare ed esserci domenica contro il Napoli. Il gol realizzato durante l’allenamento di ieri (GUARDA QUI), come si legge sul Corriere dello Sport, è l’emblema della volontà di non voler alzare ancora una volta bandiera bianca.

Contro la Juventus è stato lui uno dei fattori più importanti della Fiorentina e adesso vuole riprovarci e tentare il bis a Napoli. Il francese va alla ricerca del primo gol stagionale, che sarebbe il numero 150 della carriera e il primo dopo oltre 200 giorni.

La convocazione di Ribery non dovrebbe essere in dubbio: sul via libero al suo impiego si aspetterà gli ultimi istanti, dopo aver incrociato le sensazioni dell’ex Bayern con le indicazioni dello staff medico.

Il numero 7 della Fiorentina è l’uomo della rete in trasferta contro le big: ha già segnato a Bergamo contro l’Atalanta, a Roma contro la Lazio e a San Siro contro il Milan. Aggiungere a quest’elenco il Napoli è uno degli obiettivi che si è prefissato.