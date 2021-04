Ribery accetta la doccia anticipata senza battere ciglio. Eysseric che rischio, ma Maresca vede bene

Genoa-Fiorentina gara della 29esima giornata di Serie A è stata diretta da Fabio Maresca di Napoli, assistenti Carbone e Vecchi, sala VAR affidata a Banti.

Si parte e subito, al primo minuto, cartellino giallo per Strootman falloso su Pulgar, Maresca fa bene a sanzionare indipendentemente dal fatto che si è alle prime battute dell’incontro. Succede poco dal punto di vista arbitrale fino ad inizio ripresa con un contatto in area genoana tra Vlahovic e Radovanovic, il serbo però nonostante la trattenuta si la scia cadere troppo facilmente, Maresca è vicino e lascia proseguire.

Al 51′ cartellino rosso per Ribery per una brutta entrata sul piede di Zappacosta; il francese si accorge subito di aver sbagliato ed accetta la doccia anticipata senza battere ciglio. Al 63′ ammonizione per Zajc che atterra Castrovilli, giusto il provvedimento. Nei minuti finali prima del giallo a Pulgar per perdita di tempo, episodio in area viola, con Eysseric che entra su Zappacosta; per fortuna della Fiorentina il francese impatta prima la palla, Maresca vede bene e fa ampi cenni di proseguire, il rischio corso dal francese però è stato davvero alto.

Molto buona la direzione dell’internazionale Maresca che ha ben diretto. In leggera confusione il secondo assistente Vecchi, spesso in ritardo nel segnalare il fuorigioco: in ben due occasioni viene addirittura anticipato con il fischio dell’arbitro che evita così le proteste della retroguardia gigliata.