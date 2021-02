Ribery al Monza? C’è lo zampino di Boateng. I dettagli

L’indiscrezioni riportata nella giornata di ieri su un interessamento del Monza per Franck Ribery (LEGGI QUI) è confermata anche da La Gazzetta dello Sport.

Pur essendo agli inizi e senza una vera propria trattativa, è in corso un corteggiamento davvero insolito. E’ sceso in campo Kevin Prince Boateng, compagno di squadra di FR7 nella prima parte della passata stagione. I due, nonostante il poco tempo assieme, hanno stretto una grande amicizia e si frequentano ancora. Proprio da una loro conversazione sarebbe nata la suggestione Monza, che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di serio soltanto in caso di promozione in Serie A del club di Berlusconi e Galliani.

Il feeling tra i due è nato grazie a Jerome Boateng, fratello di Prince e compagno di squadra di Ribery nel Bayern Monaco. Ecco spiegato perché il francese, al suo arrivo in Italia, lo ha scelto come compagno di stanza in ritiro. Il progetto, si legge, avrebbe già dei contorni economici: la Fiorentina ha messo sul piatto un biennale da quattro milioni di euro per convincerlo e nel frattempo le sue richieste non sono certamente diminuite.