Ribery, che fai? La Fiorentina prepara l’offerta per il rinnovo. I dettagli

Dopo aver saltato la partita contro l’Atalanta per squalifica, Franck Ribery è pronto a riprendersi un posto da titolare nell’attacco della Fiorentina. Il francese tornerà dal 1’ al fianco di Dusan Vlahovic, la cui esplosione è figlia anche dei consigli che l’ex Bayern gli ha regalato nei mesi passati.

Il campo, ma non solo: Ribery ha il contratto in scadenza e in questi giorni – come si legge su La Gazzetta dello Sport – ha avuto modo di approfondire il discorso con Rocco Commisso. Il punto di vista del francese è il seguente: prima la salvezza della Fiorentina, poi la questione di un eventuale prolungamento per un’altra stagione. La società viola è disponibile ad un accordo fino al 2022 con il dimezzamento dell’attuale stipendio di FR7 (da quattro a due milioni di euro), e soprattutto chiede a Ribery di accettare un ruolo non da titolare inamovibile per tutte le partite.

Alternative? Il Monza, in caso di promozione in Serie A, o un ritorno in Germania dalla famiglia. Nel frattempo, Ribery si augura di essere tra i protagonisti della salvezza della Fiorentina: sarebbe un modo bellissimo per terminare la stagione e, chissà, l’avventura in riva all’Arno.