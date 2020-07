Ribery che serataccia: Ladri svaligiano la villa del fuoriclasse della Fiorentina

Parma-Fiorentina si è chiusa in anticipo per Franck Ribery, causa entrataccia di Kurtic sulla sua caviglia. Fortunatamente però non dovrebbe essere grave l’infortunio patito dal fuoriclasse viola. Peggiore è stata sicuramente la sorpresa al ritorno a casa. Si perché i ladri sono entrati nella sua villa di Bagno a Ripoli e hanno fatto razzia.

Il bottino probabilmente è stato ingente, perché sono stati portati via gioielli e altri oggetti preziosi, anche se la stima precisa è ancora in corso. La notizia viene data da Repubblica.it.